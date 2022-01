Ricerca sul cancro, tornano in piazza le arance di Airc

Sabato 29 gennaio le Arance della Salute tornano in piazza per sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione attraverso abitudini di vita salutari, a partire dalla sana alimentazione.

Insieme alle reticelle, ai vasetti di marmellata d'arancia e di miele millefiori, viene offerta una speciale guida che propone sane e gustose ricette a base d'arancia, firmate da Chef in Camicia, Gnambox e Singerfood, e un approfondimento sulla dieta vegetariana.

Si tratta inoltre del primo appuntamento dell'anno per raccogliere nuovi fondi e dare continuità alla ricerca sul cancro. Per trovare le piazze più vicine alla propria residenza si può andare sul sito Airc al seguente link Airc - Arance della Salute 2022.

Fondazione Airc inoltre si conferma il motore della ricerca sul cancro in Italia e annuncia l'investimento di oltre 136 milioni di euro nel 2022 per sostenere l'attività degli scienziati nella lotta al cancro. Una cifra importante resa possibile dalla generosità dei 4,5 milioni di donatori e dal lavoro dei 20mila volontari che scendono nelle piazze per promuovere le campagne di raccolta fondi.