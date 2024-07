Apre il primo ittiturismo a Voltri: a gestirlo una famiglia di pescatori da oltre cento anni

Saranno i membri della famiglia Bignone, pescatori da oltre cento anni, a gestire "Feipin", il primo ittiturismo di Voltri. Il locale, guidato in particolare da Claudia Bignone e Francesco Iacometti, inaugura l'11 luglio alle 11.

"Feipin" sorge dove c'erano le baracche storiche dei pescatori, sulla spiaggia di Voltri di fianco alla Pam, e si pone come luogo d'incontro, scambio e scoperta gastronomica.

"Attraverso la cucina di pesci sconosciuti e pescati nel raggio di poche miglia, Feipin è un altro esempio della multifunzionalità del settore della pesca" commenta Daniela Borriello, responsabile nazionale di Coldiretti Pesca. “Siamo molto soddisfatti che gli ittiturismi in Liguria si stiano diffondendo su tutta la costa regionale. Attività di questo tipo, svolte dalla propria imbarcazione o a terra, come nel caso di Feipin, possono giocare un ruolo fondamentale per la tutela dell’ambiente e degli ecosistemi, per la nascita di nuove filiere di servizi e per la promozione di un vero turismo esperienziale, diverso rispetto al mero turismo balneare".

Dalla sua specialità, le acciughe, che troveremo in ogni forma e ricetta, fino a tutti i pesci poveri del Mar Ligure che verranno serviti in preparazioni innovative e adatte a tutti i palati tutti i giorni a pranzo e a cena.