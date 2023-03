Inaugura la storica enoteca Squillari a De Ferrari, al posto di Weiss Gallery

Bottiglie di vino prendono il posto di pentole e mestoli in vetrina. Chiude lo storico negozio d’arredo Weiss Gallery in via Vernazza, ad angolo con piazza De Ferrari, e apre al suo posto la storica enoteca Squillari. Quasi tutto pronto per l’apertura, tra operai al lavoro, nuovi scaffali e scatole colme di bottiglie.

Il negozio di vino, birra e liquori Squillari, attiva da oltre 75 anni e già presente in altre cinque sedi - in via Malta, via Cantore a Sampierdarena, via Trento ad Albaro e via Sestri a Sestri Ponente – ha dato l’annuncio tre giorni fa tramite un video sulla sua pagina Facebook, in cui si intravedono immagini in anteprima della nuova attività.

Con un altro post pubblicato ieri, Squillari ha invece annunciato la data ufficiale d’apertura, in programma per giovedì 30 marzo.

“Cari amici e clienti, le Enoteche Squillari sbarcano in piazza De Ferrari (angolo via Vernazza). Siete tutti meravigliosamente attesi e graditi ospiti giovedì 30 marzo all'inaugurazione dalle 16.30 alle 19.30 con ospiti e degustazioni. Si tratta del nostro quinto punto vendita presente a Genova! Le altre nostre sedi Squillari si trovano in via Cantore (Sampierdarena) Via Malta (Centro) Via Sestri (Sestri Ponente) Via trento (Albaro). Sarebbe bello avervi con noi per condividere questo nuovo importante traguardo realizzato da noi con l'aiuto di tutto il nostro team!".

Genova saluta così Weiss Gallery, che dal 2014 era punto di riferimento in città per la cucina, l'arredo casa e l'oggettistica di design Made in Italy e dell'home design internazionale. Ed è pronta ad accogliere le numerose aperture in programma per questa primavera, come Bubble House Kahiki, Starbucks e Victoria's Secret.