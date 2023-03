L'appello del canile Monte Contessa: "Servono lenzuola e asciugamani", dove portarli

Con l'avvicinarsi del caldo, iniziano a servire lenzuola e asciugamani per le cucce degli ospiti del canile Monte Contessa. I volontari dell'associazione Una, che gestisce la struttura, hanno lanciato un appello tramite i social: "In questo momento ne abbiamo pochissimi, chiunque ne avesse da donare può portarli in uno dei nostri punti di raccolta, oppure, nel caso in cui non ne avesse la possibilità, può contattarci direttamente. Grazie in anticipo a chi ci aiuterà".

Per informazioni: 0108979374 oppure e-mail a info@associazioneuna.org

Cosa cerca il canile nel dettaglio

Sono ben accetti coperte, asciugamani, lenzuola, cuscini piccoli da sedia (non quelli da letto), cibo per cani e cuccioli, cibo specifico per patologie, cibo per gatti, pellet, pettorine ad H, Kong, collari, masticativi (snack naturali), traverse salvaletto.

I punti di raccolta

Ecco dove i cittadini possono portare i beni che hanno intenzione di donare: