"In Liguria serve sangue, venite a donare", l'appello del centro regionale

Il centro regionale sangue della Liguria ha lanciato un appello alla donazione durante un punto stampa sulla sanità che si è svolto lunedì primo luglio 2024. La direttrice Vanessa Agostini ha spiegato che serve soprattutto sangue dei gruppi B- e AB nonostante il 2023 sia stato caratterizzato da un aumento delle donazioni e delle scorte: "Abbiamo bisogno di confermare e migliorare quanto fatto, prestando particolare attenzione ai gruppi sanguigni più carenti".

Scorte buone per quello che riguarda i gruppi 0, 0-, A e B mentre qualche carenza viene segnalata anche per i gruppi A- e AB-. Nei primi cinque mesi del 2024, infatti è stato registrato un calo del 7,9% delle donazioni rispetto all'anno precedente.

Per quello che riguarda la raccolta di plasma nell'ultimo anno si registra una crescita del 10%, ma nell'ultimo mese c'è stato un calo del 2,9%. Per questo, Agostini rivolge un appello "a donatori e soprattutto donatrici in aferesi per il plasma che ci serve per l'autosufficienza dei medicinali plasmaderivati". Appello anche ai donatori di piatrine perché la Liguria è la regione con il più alto numero di trasfusioni in rapporto agli abitanti.

