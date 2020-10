Apparazione, la sfida della nuova Proloco: un campetto per bambini e ragazzi

Un nuovo campetto multifunzionale per dare ai ragazzi e ai bambini del quartiere un luogo in cui giocare: è l’ambizioso progetto della nuova Proloco di Apparizione, che per raggiungere l’obiettivo ha lanciato una campagna di crowdfunding.

L’obiettivo è creare uno spazio che ad Apparizione «non è mai esistito, e sarebbe un miglioramento enorme per lo stile di vita dei nostri giovani - spiega Enzo Croci, che ha lanciato la campagna - Oltre al campetto, troverebbe spazio un’area picnic ed un parco giochi per i più piccoli, oltre ad un’area al coperto per feste, riunioni, intrattenimento e tante altre cose, il tutto nel rispetto delle caratteristiche del nostro territorio, strappando una zona molto ampia al degrado».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’asticella è a un livello altissimo: 400mila euro i fondi necessari per portare a termine il progetto, di cui c’è già uno studio preliminare e per cui è stata individuata la zona, quella dei terreni abbandonati all'inizio di via Lanfranco, sotto la strada. La nuovo Proloco, nata dalla ferrea volontà dei residenti di dare al quartiere un punto di riferimento e un presidio, è decisa ad andare sino in fondo: «Aiutateci a far diventare reale questo che è il nostro sogno e lo è stato per molte generazioni che ci hanno preceduto, ma non sono riuscite a realizzarlo».