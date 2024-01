Appalti ristorazione scolastica del Comune, i sindacati: "No allo spezzatino dei lavoratori"

Si è svolto oggi, lunedì 8 gennaio, l’incontro in Comune con l’assessore Mascia e le organizzazioni sindacali Filcams Cgil e Fisascat Cisl e una rappresentanza dei lavoratori per i lotti 1-2-3-5 della ristorazione scolastica. L'incontro era stato richiesto dall'amministrazione dopo lo sciopero dei due sindacati, a causa delle problematiche insorte in fase di cambio appalto che non hanno reso possibile la firma degli accordi.

"I sindacati infatti - rende noto la Cisl Liguria - rivendicano le assunzioni di tutti i lavoratori presso le aziende aggiudicatarie dell’appalto, stigmatizzano la composizione degli elenchi, l’assunzione diretta e la scarsa volontà delle aziende nel trovare una soluzione condivisa".

Dall'incontro di oggi è emersa la convocazione di un tavolo condiviso per il giorno 11 gennaio tra Comune (committente), le aziende interessate e Filcams Cgil e Fisascat Cisl: "Lo scopo - spiegano i sindacati - è traguardare la salvaguardia dei livelli occupazionali e la qualità di questo delicato servizio".