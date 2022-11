Arriva Your Taxi l'app per prenotare le corse dallo smartphone

La Cooperativa radiotaxi Genova 5966 lancia la nuova app per prenotare le corse in città.

Si chiama Your taxi e permette di personalizzare e prenotare un taxi. Privati ed aziende ora possono interfacciarsi con un unico punto di riferimento, grazie ad una applicazione che promette tempi di risposta record. Scaricabile per Android e Ios, Your Taxi individua il cliente grazie ad un servizio di localizzazione, molto utile anche per i turisti, e consente di prenotare la corsa con due click. Al passeggero non resterà che attendere la comunicazione della sigla del taxi e il tempo di arrivo, mentre sulla mappa potrà monitorare l'arrivo del mezzo.

Per gli utenti che percorrono tratte abituali, l'app permette sia di salvare le corse preferite e in ogni caso di pagare direttamente al tassista in contanti o carta oppure da sistema con uno dei provider di pagamento digitale forniti.