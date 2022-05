Un nuovo apiario urbano a Struppa: riqualificati 8mila metri quadri

Un apiario urbano a Struppa, per restituire al territorio un polmone verde da anni in abbadono: i nuovi spazi - che verranno ufficialmente inaugurati sabato 7 maggio - sono stati voluti da Apigenova e dal Municipio Media Valbisagno e sorgono in un terreno di 8mila metri quadrati riqualificato da una rete di soggetti pubblici e privati che tramite un patto di collaborazione.

L’apiario urbano, nato qualche anno fa in via Lucarno, a pochi metri di distanza dall’attuale locazione, amplia il suo potenziale grazie a un’area verde accogliente e funzionale all’attività di apicultura.

Apigenova è un'associazione apistica attiva su Genova e provincia dal 2014 che conta 140 soci con circa 1000 alveari sul territorio. "Ci proponiamo di avvicinare le persone all’apicoltura, dal semplice curioso che vuole approfondire la conoscenza a chi vuole farne un piacevole hobby o perché no, una piccola fonte di reddito - spiega la Presidente Valentina Bove. Il nostro tecnico apistico Marco Corzetto, agronomo e stimato docente presso l’Istituto Marsano, si occupa dei corsi e dei seminari relativi all’apicoltura e alla salvaguardia del territorio. Seguiamo i nostri associati nel loro percorso di crescita come apicoltori responsabili nel rispetto delle norme e dell’ambiente".

Apigenova gestisce l’apiario urbano in via Araone, a Struppa, che in questo momento ospita 40 famiglie di api mellifere e alcuni nidi di Osmie (api solitarie). Questo apiario collettivo è l’area dove gli associati possono condurre i propri alveari con l’aiuto dei soci piu esperti. Su richiesta, si possono programmare visite didattiche in sicurezza per gruppi e scolaresche.

Il presidente del Municipio Roberto D’Avolio commenta così l’inaugurazione del nuovo spazio dedicato alle api: "Questo nuovo apiario rappresenta un ulteriore passo avanti verso la riqualificazione dell’area verde in via Araone di Struppa. Siamo molto soddisfatti del patto di collaborazione che vede coinvolti, oltre ad Apigenova, Trash Team, Coop Liguria, Amiu Spa, l’Istituto Agrario Marsano e la Federazione dell’Acquedotto Storico. Questo ennesimo bel risultato è solo merito della voglia di collaborare e di far rete per raggiungere un obiettivo comune. Complimenti ad Apigenova per il grande lavoro svolto".

Per la Val Bisagno - e non solo - maggio è il mese delle Api: infatti il 20 maggio, Giornata mondiale delle api, verrà presentato il progetto di Coop Liguria “Ogni Ape Conta” in collaborazione con la rete del Patto di Collaborazione municipale. Api Genova è protagonista anche di questo progetto riguardante il mondo di questi importanti insetti.