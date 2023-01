Cinquanta persone in coda per l'apertura dell'agenzia funebre Taffo

Non hanno temuto l'appuntamento con la morte i cinquanta genovesi che questo pomeriggio, per di più venerdì 13, si sono presentati puntuali alle 15 all'apertura di Taffo.

L'agenzia funebre, famosa per la sua ironia nella comunicazione, aveva annunciato lo sbarco a Genova la scorsa settimana e, successivamente, di aprire i battenti regalando "gadget di cattivo gusto".

Gli avventori non sono mancati, anzi, si sono dovuti mettere in coda in via Sampierdarena 341 R per entrare nel negozio e bere un cocktail offerto dalla casa, in mezzo alle casse. Sì, perché all'interno hanno potuto osservare anche tutte le bare offerte dall'azienda.