Assalto alla mostra di Escher: solo per oggi, apertura straordinaria fino alle 21

La coda arriva in piazza De Ferrari: è assalto alla mostra di Escher e si allunga l'orario di apertura.

A comunicarlo è la direttrice di Palazzo Ducale, Serena Bertolucci: "Data la grande affluenza, per poter consentire a tutti di poterla visitare, oggi la mostra di Escher sarà aperta in via straordinaria fino alle ore 21 con biglietteria disponibile fino alle 19.30".

La mostra che ha inaugurato a Genova dal 9 settembre 2021 e che ospita la più grande e completa mostra antologica dedicata al grande genio olandese Maurits Cornelis Escher, resterà aperta fino al 20 febbraio. Quello di oggi - sabato 12 febbraio - e domani, è dunque il penultimo weekend di apertura.

La direttrice ha comunicato a Genova Today che "purtroppo non è prevista la proroga dell'apertura". Solo per oggi "chi non ha il biglietto già prenotato online - conclude la Bertolucci - può approfittare dell’occasione, recandosi in biglietteria dopo le 18".