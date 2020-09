Riapertura scuole, l’Ordine dei Medici della Liguria: «Rinvio di 10 giorni»

Rimandare la riapertura delle scuole di 10 giorni, e dunque al 24 di settembre: la proposta arriva dall’Ordine dei Medici e Odontoiatri della Liguria, in giorni in cui il presidente della Regione, Giovanni Toti, insiste sulla partenza delle lezioni al 14 settembre, così come concordato - sino a oggi - a livello nazionale.

In una nota a firma di Alessandro Bonsignore, Francesco Alberti, Salvatore Barbagallo e Luca Corti, referenti rispettivamente degli ordini di Genova, Imperia, La Spezia e Savona, i medici chiedono «un’attenta e ponderata riflessione circa l’opportunità di questa breve riapertura». Il riferimento è alle elezioni regionali, fissate al 20 e 21 settembre: la stragrande maggioranza degli istituti, non avendo trovato in Liguria spazi alternativi, chiuderà già a partire dal 18 settembre per predisporre il voto, e resterà chiusa anche i giorni successivi per scrutini e sanificazione.

Una riapertura lampo, insomma, che per l’Ordine dei Medici è prematura: «Al di là della moltiplicazione delle sanificazioni, laddove Regione Liguria non si orientasse diversamente, si dovrebbe trovare tutta una serie di soluzioni a problematiche operative che, ancora oggi, sono lontane dall’essere risolte».

Tra queste, il nodo dei trasporti pubblici, la misurazione della temperatura, la tempestività dei tamponi per casi sospetti e la gestione della quarantena per le famiglie: «In quest’ottica, 10 giorni in più possono divenire cruciali per una buona organizzazione della ripresa scolastica, nel rispetto dei paletti imposti dalle linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità -concludono i medici liguri - Tra l’altro, in questi 10 giorni le lezioni scolastiche non sarebbero più di 3 o 4».