Cassano apre profilo Instagram: "Vedete di non farmene pentire"

"Con circa dieci anni di ritardo sei arrivato". Pierluigi Pardo ha accolto così il primo post di Antonio Cassano, che ha aperto un profilo su Instagram. L'iniziativa dell'ex giocatore della Sampdoria è stata parecchio apprezzata tanto che il fantasista ha collezzionato in un giorno 221mila follower.

Oltre 130mila i 'mi piace' sotto il post, che consiste in due foto, entrambe scattate nella casa di famiglia, la prima con Antonio Cassano da solo e la seconda con la moglie Carolina Marcialis alle sue spalle. "Ciao Trmon (espressione tipica barese ndr.)! Da oggi sono anche io su Instagram! Vedete di non farmene pentire!", la frase contenuta nel post.

Fra i commenti c'è anche quello del direttore della Clinica di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti ("Ora ti faremo impazzire…benvenuto"), che di recente ha avuto in cura l'ex calciatore, risultato positivo al covid, seppur vaccinato con due dosi.

Molti gli interventi da parte di ex colleghi. Daniele De Rossi per esempio si rivolge alla moglie di Cassano. "Carolina intanto guadagna tempo, inizia a chiamare dodici/tredici avvocati civilisti penalisti e chi più ne ha più ne metta perchè questo somaro su Instagram si fa arrestare in meno di una settimana".

Insomma, se un post è bastato a suscitare tutte queste reazioni, non resta che vedere quale sarà il seguito.