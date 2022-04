La storia: "In un romanzo racconto il Cep tra amicizia, pregiudizi e voglia di riscatto"

Dall'asfalto del Cep alle stelle c'è spazio per i sogni di un gruppo di giovani degli anni '90 che vivono un quartiere di periferia. L'amicizia capace di fare rete, che salva dalle situazioni difficili, e che a volte purtroppo non basta: sono questi i temi di "Dall'asfalto alle stelle", romanzo dell'insegnante genovese Antonella Malvezzo, edito da Dark Zone.

Il libro - che si può considerare uno 'young adult', ovvero una storia adatta a ragazzi ma anche ad adulti - è stato scritto nel 2021 ed è alla terza ristampa. La trama racconta la storia della giovane Ambra, un corpo che sta cambiando e la voglia di urlare al mondo che non va tutto bene; di Spada, temuto e allo stesso tempo fragile, e dei loro amici, che vivono il Cep degli anni '90 con i suoi problemi e le sue contraddizioni. Il romanzo - che tocca diversi temi sociali tra cui anche la violenza sulle donne - verrà presentato venerdì 8 aprile alle 17 presso la biblioteca Gallino di Sampierdarena, un evento a cura dell'Udi con la partecipazione di Ivana Sorrentino, psicologa e psicoterapeuta, e Maria Neri, assistente sociale.

L'autrice è insegnante nella scuola d'infanzia A'Lanterna, in via Cravasco, e proprio a due passi è cresciuta e vive: "Il romanzo è chiaramente un po' autobiografico - spiega Malvezzo a GenovaToday - perché è ambientato nel mio quartiere negli anni in cui ero una ragazzina, ed è stata proprio la voglia di raccontarlo che mi ha spinta a scrivere. I protagonisti si conoscono in quella che era la scuola Quasimodo, che negli anni poi è stata abbandonata, e poi vivono molto la strada: era il principale luogo di ritrovo per sfuggire ai problemi domestici, in cui si poteva trovare una rete di persone presso cui rifugiarsi. Ma la vita di strada presenta anche delle trappole".

Ambra riconosce queste insidie?

"Grazie al sostegno degli amici. La protagonista, che nel mio romanzo descrivo nel periodo dai 13 ai 16 anni, vive un momento difficile, poi conosce un gruppo di ragazzi e in qualche modo sono proprio loro ad aiutarla e a salvarla da situazioni pericolose".

Dai 13 ai 16 anni tutto cambia: dalle scuole medie si arriva al liceo, un altro quartiere, ed è la volta dei pregiudizi.

"Quelli ci sono ancora adesso - continua la scrittrice - chi proviene da un contesto popolare spesso viene etichettato. Dunque il libro parla anche della ricerca di un riscatto sociale, perché i protagonisti cercano di salvarsi da un destino che, agli occhi di molti, pare già scritto. Si continua ancora a pensare che chi proviene da quartieri considerati difficili non possa avere un futuro, invece una possibilità di riscatto c'è sempre: c'è l'istruzione, ci sono gli amici che creano rete".

Non ci sono però solo luci.

"No, nel romanzo si inseriscono personaggi che ricordano fatti di cronaca realmente avvenuti al Cep negli anni '90. Ho rielaborato anche fatti accaduti a persone a me care, dunque è stato molto doloroso ripercorrere quelle vicende. Diciamo che mentre un personaggio riesce a trovare un amore che gli apre le ali, un altro invece finisce invischiato in un rapporto tossico. Si parla anche di disturbi alimentari, violenza sulle donne, temi sempre attuali".

Ma quali sono le differenze tra il Cep degli anni '90 e quello di oggi?

"Se penso al Cep oggi non posso dire che sia migliorato o peggiorato: più che altro, sono cambiati i suoi problemi. Negli anni '90 il quartiere era molto più popoloso, adesso è diventato un quartiere più spento anche perché ci sono tante case popolari che non sono mai più state riassegnate. Dunque ci sono situazioni di parziale abbandono che creano degrado. Ma ci sono anche parecchie realtà molto attive sul territorio, penso al circolo Pianacci o allo Zenit che stanno facendo un grande lavoro e operano per i ragazzi del quartiere. Ma una volta si faceva più rete tra abitanti".

Cioè?

"Si fa più fatica a fare vita di quartiere. Ricordo quando ero piccola io: c'erano diversi gruppi di ragazzini, eravamo tanti, la socialità si costruiva sotto il portone di casa. E c'era chi si prendeva cura del quartiere. Ad esempio i miei genitori curavano gli spazi verdi sotto casa, era normale, c'erano diversi campetti in cui giocare, oggi distese di sterpaglie. La vegetazione si riprende i luoghi che non vengono più vissuti come una volta. Adesso tendiamo a essere più isolati, a stare più chiusi in casa, la gente frequenta meno gli spazi sociali: lo zampino l'ha messo un po' la tecnologia, con gli smartphone, le chat e i social per cui siamo tutti più incollati a uno schermo e più soli. E poi in un certo senso è cambiata anche la percezione della vita di strada da parte dei genitori: oggi si ha più paura a far uscire i ragazzini. Senza parlare degli ultimi due anni che, con il covid, hanno aumentato ancor più il senso di isolamento".

Cosa si può fare?

"Tornare a unirsi e a impegnarsi ognuno per il proprio territorio, e poi tornare a viverlo. Faccio parte del comitato di via Cravasco, abbiamo contribuito a rimettere in sesto alcuni giardini pubblici proprio perché fa male vedere abbandonati quei luoghi in cui vivevamo da bambini. Dunque vogliamo restituirli al quartiere, perché se un luogo non è sicuro, abbandonato, non ci va più nessuno e la situazione peggiora. Se uno spazio non viene vissuto, c'è meno motivazione anche da parte dei cittadini nel volerlo tenere pulito. Allora ci siamo rimboccati le maniche, con l'aiuto del municipio. Ognuno può fare qualcosa per ridare un po' di spazio alla comunità".