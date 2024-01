The Space Cinema strapieno per l'anteprima di "Genoa comunque e ovunque"

Centinaia di persone al The Space Cinema del Porto Antico per la speciale anteprima di "Genoa comunque e ovunque", docufilm che uscirà poi nelle sale da lunedì 29 gennaio a domenica 4 febbraio.

A salutare il pubblico prima della proiezione erano presenti in sala il cast del film, ospiti speciali e calciatori, amici del Genoa e istituzioni: per la Regione era presente l'assessora allo Sport Simona Ferro, mentre per il Comune l'assessore alla Sicurezza Sergio Gambino.

"Il docufilm - commenta Ferro - descrive alla perfezione l’indissolubile legame tra il club più antico d’Italia e la sua gente. L’infinita passione per il 'Grifone', a Genova e in Liguria, viene tramandata di generazione in generazione: un amore profondo e disinteressato che dura da 130 anni e va al di là di qualsiasi risultato sportivo. Complimenti a Emotion Network, Dude Originals e tutti coloro che hanno lavorato per la realizzazione di questa pellicola: sono riusciti a raccontare cosa significhi e cosa rappresenti il Genoa per tutti i tifosi rossoblù e per la città di Genova".

Il film evento, nato da un'idea di Mattia Mor di Emotion Network e prodotto da Emotion Network e Dude Originals, in collaborazione con il Genoa, con la regia di Francesco G. Raganato e come capo autore Alessandro d'Ottavi, racconta, attraverso le testimonianze di un gruppo di tifosi, leggende e personalità del club e dirigenti, l'essenza e la storia del club rossoblù. La simbiosi tra la città di Genova e la sua squadra di calcio rappresenta il cuore stesso del documentario, per celebrare una delle tifoserie più appassionate e fedeli del nostro Paese e ripercorrere la storia del club più longevo di Italia, analizzando il profondo significato dell'essere genoani. Emerge così il senso di appartenenza, il desiderio di sostenere la propria comunità, di condividerne le gioie e dolori, comunque e ovunque.

Il documentario è soprattutto il racconto di un sentimento irrazionale ed extra calcistico, definito da molti nel film "una malattia", che accomuna, di una passione che si rinnova di generazione in generazione, come dimostrano le testimonianze dei vari intervistati del film: Barbara Barrani, Dario Bianchi, Andrès Blàzquez, Mario Bortolazzi, Andrea Brasi in arte Bresh, Domenico Criscito, Stefano Eranio, Gustavo Grigò, Mario Kaiser, Diego Milito, Claudio Onofri, Rodrigo Palacio, Goran Pandev, Bambi Roncallo, Jacò Rosset, Marco Rossi, Gennaro Ruotolo, Giuseppe Sculli, Benedetta Signorini, Josh Wander e Alberto Zangrillo.