Cento anni fa nasceva Italo Calvino: al Ducale apre la mostra 'Calvino Cantafavole'

Esattamente cento anni fa, il 15 ottobre 1923, nasceva Italo Calvino, scrittore, intellettuale di grande impegno politico civile e culturale, nonché uno dei più grandi narratori italiani del secondo Novecento.

Calvino, venuto al mondo a Cuba ma originario di Sanremo da parte di padre, tornò poi in Liguria dove trascorse la giovinezza nella "città dei fiori". Dopo aver studiato a Torino e Firenze, tornò nuovamente nella sua regione di origine dove, durante la seconda guerra mondiale, si unì alla Resistenza, per poi spostarsi nuovamente nel dopoguerra.

La mostra al Ducale per celebrare il grande scrittore

E proprio oggi - domenica 15 ottobre 2023 - per festeggiare la ricorrenza apre a Genova la mostra "Calvino Cantafavole", nella Loggia degli Abati di Palazzo Ducale.

La mostra si dipana nel riferimento alla fiaba vista come universo poetico. Seguendo fedelmente gli scritti dell’autore, dedicati ad arte e rappresentazione iconografica, attraversa le visioni della sua terra, così come state presentate dai pittori suoi conterranei e da artisti, come Carlo Levi, Francesco Menzio, Enrico Paulucci, di cui ha scritto e a cui era collegato da legami di amicizia. La fiaba, nella collaborazione di lunga durata con Emanuele Luzzati, viene inoltre indagata nelle illustrazioni del maestro genovese per le opere calviniane, ma anche nelle produzioni Rai a cui Luzzati ha collaborato.

Due i filoni principali: la presenza di artisti di cui ha scritto e la rappresentazione teatrale, indagata nelle produzioni firmate insieme al conterraneo Luciano Berio, ma anche nella produzione scenica (per teatro e televisione) di un artista particolarmente caro a Calvino, Giulio Paolini.

"Cento anni fa nasceva Italo Calvino, uno dei più grandi scrittori di tutti i tempi - è il commento del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti -. Attraverso la sua prosa incantevole e i mondi fantastici che ha creato, Calvino ha lasciato un'impronta indelebile nella letteratura internazionale, ispirando generazioni di lettori e scrittori. La Liguria e Genova, Capitale italiana del libro, celebrano uno dei figli più illustri della nostra terra con la mostra 'Calvino Cantafavole' che apre oggi al pubblico a Palazzo Ducale e dialoga con quella alle Scuderie del Quirinale, unendo Roma e la nostra regione, terra d'origine mai dimenticata dallo scrittore".