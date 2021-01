Dal lupo allo sparviero, oltre 2.000 animali salvati dall’Enpa nel 2020: «Numero mai visto prima»

Oltre 2.000 animali soccorsi in un anno, un numero mai registrato in precedenza: l’Enpa di Genova ha diffuso il report annuale che testimonia l’impegno dell’anno appena trascorso, un anno caratterizzato dalla pandemia di coronavirus che non ha impedito a volontari (nuovi e veterani) di portare avanti il lavoro di salvataggio e recupero della fauna selvatica.

Tramite il Cras - Centro Recupero Animali Selvatici - di Campomorone, l’Enpa ha soccorso 2.140 animali, di cui 1.888 selvatici. Il restante sono colombi e animali d’affezione non convenzionali, come per esempio pappagalli o serpenti: i soccorsi hanno coinvolto animali di 122 specie diverse, alcune particolarmente protette, tra cui civette, gheppi, assioli, picchi verdi e sparvieri, ma anche lupi, ghiri, salamandre rare e una lunghissima lista di altri uccelli.

Le principali cause del ricovero sono state predazioni da parte di animali domestici (gatti in primis quando si tratta di uccelli e piccoli mammiferi), ma non mancano traumi da impatto, investimenti, bracconaggio. La maggior parte degli animali, inoltre, è arrivata al Cras a giugno: con la riapertura dopo il lockdown gli ingressi sono aumentati arrivando a superare i 440, e

Oltre la metà degli animali soccorsi nel 2020, il 57,9%, è stato liberato o adottato, ma 57 animali arrivati al Cras ci sono rimasti perché ricoverati post sequestro. Nel 2020 Enpa ha infatti continuato a collaborare con i Carabinieri Forestali, la Guardia di Finanza e la Vigilanza Faunistica Regionale nella lotta al commercio e alla detenzione illegali, un’attività cui si aggiunge il soccorso di animali vittima di bracconaggio, come il falco trovato nell’ottobre del 2020.