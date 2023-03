"Pet policy" comunale, l'ok di Tursi: più luoghi aperti agli animali (compresi uffici e musei)

Novantamila: questo il numero dei cani registrati all'anagrafe canina di Genova, una presenza sempre più importante per questi veri e propri membri delle famiglie dei cittadini.

Il Comune nel 2011 aveva già approvato il Regolamento per la tutela e il benessere degli animali in città, modificato in seguito, predisponendo in tutti i municipi almeno un’area sgambatura cani individuando alcune spiagge aperte ai cani. La consigliera comunale Laura Gaggero (Fratelli d'Italia) però ha chiesto di andare oltre, proponendo una mozione in aula rossa per la promozione di una "pet policy" comunale.

Ma cosa vuol dire? Partendo dalle cose già fatte, questa pet policy dovrebbe aprire maggiormente alla possibilità, a specifiche condizioni, di portare gli animali d'affezione in ufficio, incrementare la possibilità di accesso ai musei e ai luoghi d'arte, definire un piano pluriennale di sviluppo di aree di sgambatura, promuovere iniziative di formazione civica e culturale nelle scuole, nei confronti di proprietari e non, per migliorare la convivenza, sensibilizzare i titolari di esercizi pubblici e turistici a sviluppare una cultura dell’accoglienza. Infine, si propone di promuovere Genova come città pet friendly, creando un apposito bollino, promuovendo iniziative comunicative sull’importanza del rispetto degli animali collaborando con Regione, Asl, scuole e associazioni

L’assessore Francesca Corso, a nome della giunta, ha dato parere favorevole alla mozione e all’ordine del giorno presentato in relazione, proponendo un tavolo per trattare l’argomento. Il documento è stato approvato all’unanimità in consiglio comunale.