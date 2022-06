Innovatori della pubblica amministrazione: premiato un ricercatore genovese

C'è anche un ricercatore dell'Università di Genova tra i vincitori del premio 'Rompiamo gli schemi', che sarà assegnato oggi (venerdì 17 giugno, ndr) a Forum Pa 2022, nel corso dell'evento '#innovatoriPA: progetti e persone per un'amministrazione innovativa e sostenibile'. Si tratta di Andrea Vian, ricercatore del Dipartimento architettura e design (Dad) in disegno industriale.

Il riconoscimento, promosso da Fpa, società del Gruppo Digiral360, in collaborazione con Altis-Alta Scuola Impresa e Società dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Fondazione Mondo Digitale, Fondazione per la Sostenibilità Digitale, Pa Social, Iwa Italy e Wired, ha l’obiettivo di valorizzare gli innovatori del mondo pubblico e privato, che, unendo competenza, idee e spirito di iniziativa, sono diventati motore di cambiamento all’interno delle organizzazioni in cui lavorano, scegliendo soluzioni fuori dagli schemi.

I premiati

Tre i premi assegnati a Roma: ad Alessandra Fornaci, responsabile funzione di elevata professionalità progetti innovativi di comunicazione e comunità di utenti Inps, ad Andrea Vian, ricercatore del dipartimento architettura e design in disegno industriale dell’Università di Genova, e Roberto D'Angelo, chief innovation officer, volontario e co-fondatore della Fondazione Fightthestroke.

Le motivazioni del premio

"Andrea Vian è stato incaricato di aggiornare il sito web dell’Ateneo genovese. Oltre a vincoli economici, politici e organizzativi, l’ostacolo più grande era la scarsa attitudine al cambiamento di molti collaboratori, motivata con la frase 'abbiamo sempre fatto così'. Grazie al lavoro svolto con Annalisa Barla, data scientist e docente di informatica dell’ateneo genovese, i siti che appartengono al dominio unige.it. sono stati ridefiniti usando l’intelligenza artificiale e i big data. Il risultato oggi è un sistema integrato e data-driven incentrato sull’utente, con una redazione centrale e distribuita che ottimizza la gestione di 200 portali, garantendo la correttezza dei contenuti e il costante aggiornamento".