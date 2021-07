Manutenzione strade, da Anas un bando da 5 milioni per i tratti in gestione

Cinque milioni di euro di investimento in Liguria da parte di Anas per lavori di manutenzione programmata della pavimentazione delle strade in gestione.

Il bando della gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, e l’appalto sarà affidato tramite Accordo Quadro di durata quadriennale.

"Tale procedura consente di avviare i lavori con la massima tempestività in relazione alla programmazione della manutenzione delle strade - ha spiegato Anas in una nota - senza dover espletare ogni volta una nuova gara di appalto, consentendo quindi risparmio di tempo e maggiore efficienza nell'esecuzione”.

L'investimento rientra nella nona tranche del piano nazionale #bastabuche che ha un valore complessivo di 380 milioni di euro sul territorio nazionale.