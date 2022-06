Amt, nuovo taxibus per Belvedere, Granarolo e Mura degli Angeli

Sarà attivo da lunedì 13 giugno 2022 il nuovo taxibus t23, servizio a chiamata di Amt che collegherà i quartieri di Belvedere e Mura degli Angeli alle alture di Granarolo.

Il servizio t23 sarà attivo dal lunedì al sabato, esclusi i festivi, con i seguenti orari:

Mura degli Angeli-Granarolo-Belvedere: 7.30-7.55-8.55-9.55-10.55-11.55-13.50-14.10-15.10-16.10-17.10-18.10-19.10

Belvedere-Granarolo-Mura degli Angeli: 7.25-08.25-09.25-10.25-11.25-13.40-14.40-15.40-16.40-17.40-18.40

Il transito alla fermata di Granarolo (vicino al capolinea della linea 38) è previsto circa 13 minuti dopo la partenza da Mura degli Angeli e, in senso inverso, circa 17 minuti dopo la partenza da Belvedere.

Per prenotare Taxibus è necessario chiamare il numero verde 800.085.302, dal lunedì al sabato dalle ore 6 alle 23.30 (escluso i festivi) oppure utilizzare la nuova App 'Servizi a chiamata', scaricabile dagli store per Android e Apple.

Per viaggiare con Taxibus occorre essere in possesso di un biglietto o un abbonamento valido sulla rete Amt. Per informare i cittadini della novità, è stata prevista una locandina informativa su tutte le paline di fermata delle nuove zone servite e scaricabile anche dal sito www.amt.genova.it.