Il call center di Amt non funziona, clienti in attesa a loro spese

Quattro ore di sciopero e oltre sessanta minuti di disagio per i clienti di Amt che questa mattina hanno chiamato il call center per conoscere gli orari dei bus circolanti, ma non hanno ricevuto alcuna riposta.

Un messaggio, come spiegato da alcuni lettori a GenovaToday, avvertiva di rimanere in linea facendo così scalare il credito telefonico non trattandosi, infatti, quello del servizio clienti Amt di un numero verde.

Non sarebbe la prima volta che i passeggeri cercando di mettersi in contatto con il call center non riescono a ottenere le informazioni richieste e questa mattina, venerdì 14 gennaio, il disservizio ha complicato la giornata lavorativa di molti pendolari.

Dall'azienda fanno sapere che si è trattato di un problema tecnico verificatosi dalle 8.15 alle 9.30 e risolto successivamente con l’intervento dei tecnici di Amt.