Amt, promozioni sugli abbonamenti per under 14 e studenti sotto i 19 anni

Promozioni sugli abbonamenti annuali per ragazzi sotto i 14 anni e gli studenti sotto i 19: è la nuova campagna lanciata da Amt per incentivare il ricorso al trasporto pubblico e riportare nelle casse dell’azienda fondi che l’emergenza coronavirus ha drasticamente tagliato, complice la chiusura delle scuole.

La promozione parte il 20 gennaio, data da cui è possibile acquistare o rinnovare l’abbonamento annuale Citypass giovani under 14 e studenti under 19 a 220 euro anziché, rispettivamente, 240 e 255 euro.

La promozione è valida fino al 31 marzo 2021 e per usufruirne occorre acquistare o rinnovare l’abbonamento online tramite il sito www.amt.genova.it alla sezione “Acquisto online” oppure direttamente dalla app di Amt, purché l’abbonamento sia già stato registrato. La promozione è estesa anche ai clienti che per acquistare o rinnovare gli annuali under 14 e under 19 si recheranno presso gli sportelli di Iren e, per il solo rinnovo, in tutti gli uffici postali.

Per supportare l’iniziativa, Amt ha realizzato una campagna promozionale che nelle prossime settimane campeggerà su tutti i mezzi. La campagna, declinata in tre soggetti, si rivolge ai giovani e alla loro famiglie con il messaggio “Stai con noi?”, un invito ad utilizzare in sicurezza il trasporto pubblico.

Il nodo del trasporto pubblico è fondamentale nell'ambito della riapertura delle scuole superiori, che in Liguria sono rimaste chiuse nonostante la zona arancione per volere del presidente della Regione, Giovanni Toti.

Gli sportelli Iren per acquisto e rinnovo dei titoli annuali sono quelli di via Giotto, a Sestri Ponente, e via SS. Giacomo e Filippo, attivi dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30 e al sabato, dalle 8.30 alle 12.30.