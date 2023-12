Nuove tariffe Amt, fino a quando valgono i vecchi biglietti

Martedì 5 dicembre 2023 si è svolto un incontro tra l’assessore alla Mobilità del Comune di Genova, Matteo Campora, il presidente di Amt, Ilaria Gavuglio, e le Associazioni dei Consumatori. Al centro della discussione la nuova politica commerciale dell’azienda e la sua sperimentazione per il 2024 a partire dal 15 gennaio 2024 (a questo link tutte le novità). Hanno partecipato Assoutenti, Adiconsum, Adoc, Casa del Consumatore, Codacons, Federconsumatori, Lega Consumatori e Sportello del Consumatore.

Monitoraggio con le associazioni per valutare efficacia e cambiamenti

Tra i punti salienti che sono stati condivisi l’istituzione di una cabina di regia congiunta a cui demandare il monitoraggio del nuovo impianto tariffario e del suo gradimento tra l'utenza, valutandone l'efficacia e le eventuali migliorie da introdurre dopo l'anno di sperimentazione. E poi la volontà comune di spingere verso l’uso sempre più consistente del trasporto pubblico e il rilancio del protocollo tra Amt e associazioni dei Consumatori. Le parti hanno poi espresso piena condivisione per l’adozione di strategie di gratuità mirate e volte a favorire sempre più l’utilizzo del trasporto pubblico, a partire dalle fasce under 14 e over 70 per pervenire a una loro estensione compatibilmente con le risorse a disposizione. Grande attenzione da parte di tutti alla crescita del volume dei passeggeri che si stima possa essere consistente fin dall’avvio della nuova politica commerciale, vista l'importantissima riduzione delle tariffe fidelity e la loro validità su tutto il sistema di trasporto pubblico della Città metropolitana di Genova.

È stato, inoltre, deciso il rilancio del Protocollo AMT-Consumatori che pone al centro il miglioramento della Carta della Mobilità, della gestione dei reclami, con un affinamento del processo che già oggi presta la massima attenzione al cliente, e dell'eventuale contenzioso. Protocollo che verrà messo alla prova a partire dai prossimi giorni per gestire qualsiasi problematica che dovesse emergere da parte degli utenti relativamente al nuovo piano tariffario.

Vecchi biglietti validi fino al 30 aprile 2024

Fermo restando la validità dei termini contrattuali degli abbonamenti annuali stipulati nel 2023 che non verranno prorogati, l'azienda si è resa disponibile a esaminare sotto il profilo promozionale e commerciale iniziative verso i propri clienti più fedeli. Si è convenuto, infine, che tutti i titoli di viaggio alla tariffa attuale (esclusi gli abbonamenti annuali) potranno essere utilizzati entro e non oltre il 30 aprile 2024. La cabina di regia si riunirà al più presto per affrontare anche il tema della riorganizzazione della mobilità pubblica e privata nell'area metropolitana a partire dal capoluogo.

Campora: "Monitoraggio continuo e attenzione a segnalazioni e suggerimenti"

"Un incontro proficuo con le associazioni dei consumatori che rappresentano, per la nostra amministrazione, un interlocutore fondamentale - dichiara l’assessore del Comune di Genova alla Mobilità integrata e Trasporti Matteo Campora -. Il nuovo piano tariffario resterà in vigore per un anno, un periodo durante il quale ci sarà un monitoraggio continuo del gradimento da parte degli utenti, grazie alla nuova cabina di regia congiunta in cui le associazioni dei consumatori avranno un ruolo molto importante. Con loro siamo perfettamente allineati sull’idea di ampliare il più possibile la gratuità del mezzo pubblico tra le fasce più giovani e quelle più anziane, nel rispetto dei vincoli economico-finanziari. Siamo convinti di avere imboccato la strada giusta per rafforzare il sistema di trasporto pubblico locale, sia dal punto di vista tariffario che infrastrutturale, grazie agli oltre 470 milioni di investimenti del grande progetto dei 4 Assi di Forza. Un ambizioso processo di sviluppo che le associazioni dei consumatori ci aiuteranno a incanalare nella direzione di un servizio sempre più efficiente ed efficace per tutti gli utenti - conclude l’assessore Campora - rimodulandolo in base alle segnalazioni, ai suggerimenti, agli indirizzi e agli stimoli provenienti dalle varie associazioni".

"Una collaborazione importante quella che abbiamo rinforzato nella riunione odierna, in vista della partenza della nostra nuova politica commerciale - spiega Ilaria Gavuglio, presidente di Amt -. Lavorare in sinergia con le associazioni dei consumatori è per noi fondamentale per monitorare la risposta degli utenti e valutarne il gradimento, elementi imprescindibili per apportare eventuali interventi correttivi: l'obiettivo è rendere il nostro servizio di Tpl e le nostre iniziative sempre più a misura di cittadino".

Le associazioni: "Rivoluzione tariffaria ok"

“Le associazioni dei consumatori ritengono che la 'rivoluzione' tariffaria vada nel segno giusto, quello di un’estensione della gratuità e di un forte incentivo alla mobilità pubblica non occasionale - commentano Furio Truzzi di Assoutenti, Emanuele Guastavino di Adoc, Stefano Salvetti di Adiconsum e Marco Biso della Casa del Consumatore - I nostri sportelli sono comunque aperti per ricevere suggerimenti proposte e reclami laddove ci fosse insoddisfazione che porteremo al tavolo congiunto con Amt e il Comune di Genova".