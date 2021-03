Amt crea database autisti per future assunzioni, come candidarsi

Al momento la ricerca è finalizzata alla creazione di un database dal quale Amt attingerà in caso di apertura di una nuova selezione dove verranno indicati successivamente i requisiti specifici

In data 1 marzo Amt ha aperto la nuova fase di ricerca di autisti. Al momento la ricerca è finalizzata alla creazione di un database dal quale Amt attingerà in caso di apertura di una nuova selezione dove verranno indicati successivamente i requisiti specifici (limite di età, patenti, naspi, ecc.).

La ricerca richiede i seguenti requisiti:

candidate/i già in possesso di Patente di guida D e CQC passeggeri in corso di validità;

candidate/i non ancora in possesso di Patente di guida D e/o CQC passeggeri, che dimostrino di essere iscritte/i ai corsi per il conseguimento della Patente D e/o della CQC passeggeri tramite attestazione dell’Autoscuola che certifichi l’iscrizione.

Per candidarsi alla ricerca di personale bisogna registrarsi attraverso il sito internet di Amt Spa raggiungibile cliccando su questo link.

Coloro che si registreranno correttamente nel Database riceveranno una email di conferma e potranno essere invitati a partecipare alle future Selezioni anche a fasi ed in relazione alle esigenze di organico, secondo quanto indicato negli specifici Avvisi di Selezione che saranno pubblicati sul sito web di Amt. Le informazioni inserite nel Database dovranno essere aggiornate ogni qualvolta intervengano delle modifiche (es. conseguimento Patente D, ect.), compilando nuovamente il Modulo online.

La Filt Cgil di Genova e Liguria organizza specifici corsi di formazione gratuiti per preparare al meglio i candidati ad affrontare le future selezioni che metterà in campo Amt Spa. Chi fosse interessato o volesse ricevere ulteriori informazioni può contattare la sede del sindacato allo 010.602.83.25 o scrivere una mail avente come oggetto “selezione Amt” indicando le proprie generalità e il proprio contatto all’indirizzo filt@liguria.cgil.it.