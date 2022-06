Amt, arriva l'abbonamento trimestrale a prezzo scontato

Un abbonamento trimestrale, scontato, per l'estate. L'iniziativa è stata lanciata da Amt, la nuova formula 'Fai Tris' si può acquistare in promozione, al prezzo speciale di 100 euro, con un notevole risparmio rispetto all’equivalente acquisto di tre abbonamenti mensili integrati (urbano, provinciale e Fgc) da 75 euro.

Il trimestrale si può acquistare online sul sito www.amt.genova.it (dove si trovano anche tutte le informazioni) e presso tutte le biglietterie urbane e provinciali; una volta acquistato viene caricato sulla card CityPass. Il cliente può scegliere il giorno di decorrenza dell’abbonamento, purché sia entro il 30 giugno 2022, e il titolo di viaggio varrà per i successivi 90 giorni.

La tariffa estiva si può utilizzare su tutta la rete urbana Amt, compreso il servizio Navebus, sulla tratta urbana Trenitalia (da Nervi a Voltri, compresa Vesima, e da Acquasanta a Pontedecimo), sulla ferrovia Genova-Casella e su tutta la rete provinciale Amt.

"Il nuovo estivo trimestrale - scrive l'azienda in una nota - è pensato per cittadini e turisti che desiderano scoprire Genova e tutto il territorio dell’area metropolitana utilizzando il trasporto pubblico, urbano e provinciale, gestito da Amt. Il nuovo trimestrale estivo è un abbonamento con una spiccata vocazione turistica e permette di muoversi in totale libertà privilegiando la mobilità sostenibile per scoprire il territorio dell’area metropolitana: dalle località delle Riviere alle bellezze di Genova e il suo suggestivo entroterra".