Rifiuti, svolta green di Amiu: in azione le spazzatrici elettriche

La svolta sostenibile auspicata dal sindaco Marco Bucci passa anche per le partecipate del Comune. E così Amiu da qualche giorno ha iniziato a utilizzare, per la pulizia delle strade della città, spazzatrici meccaniche per i marciapiedi e le strade completamente elettriche.

Le spazzatrici sono due, una in servizio, per ora, a Sestri Ponente, e un’altra in centro storico. La macchina, completamente elettrica, consente anche di disinfettare, fare alcuni interventi mirati di lavaggio e, grazie a uno specifico tubo, di aspirare i piccoli rifiuti abbandonati come sigarette, cartacce, contenitori piccoli in plastica.

Questa spazzatrice, spiega Amiu, è più silenziosa di altri mezzi simili e permette una notevole facilità di guida e di gestione da parte degli operatori, garantendo una autonomia di utilizzo tra le 8 e le 10 ore. In più ha un particolare sistema di filtraggio, a chiusura del ciclo di spazzamento, che garantisce l’immissione nell’ambiente di aria pulita.