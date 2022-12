Apertura ambulatorio a Ca' Nuova: a che punto siamo?

È da tempo che si parla del quartiere di Ca' Nuova (Cep) che è rimasto senza un ambulatorio da quando l'ultimo medico di famiglia è andato in pensione.

Il progetto era stato presentato diversi mesi fa e prevedeva l'apertura di un ambulatorio in via 2 Dicembre 1944, proprio nella piazza principale, ma poi non se ne è più fatto nulla e circa 10mila persone - di cui molte anziane - continuano a essere prive di questo servizio. Diversi i consiglieri comunali intervenuti sulla questione, tra cui Fabio Ariotti (Lega) e Filippo Bruzzone (lista Rossoverde). Per ora, i residenti possono recarsi a Voltri dal medico con il taxi gratis, ma è ovviamente una soluzione studiata come temporanea. Per risolvere il problema, la Misericordia Ponente Soccorso si era anche offerta di portare il suo ambulatorio, gratis, in piazza al Cep, ma nulla è stato poi fatto.

Martedì 13 dicembre a chiedere lumi in consiglio comunale è stato Filippo Bruzzone con un'interrogazione: "C'è un percorso nato da anni - ha detto - che coinvolge Regione Liguria, Asl 3, il distretto socio sanitario. A ottobre, in occasione della mozione del consigliere Ariotti, avevo proposto che la giunta ci informasse entro 60 giorni. Sono passati, adesso vogliamo sapere a che punto è l'iter".

Ma la risposta non è stata quella che Bruzzone sperava: "Il tema è sentito - ha risposto l'assessore alle Manutenzioni Mauro Avvenente al posto dell'assessora ai Servizi Sociali Lorenza Rosso, assente - e da tempo i cittadini richiedono di avere questo servizio nel cuore del quartiere. La tematica dell'ambulatorio è stata inserita tra gli argomenti da affrontare con il nuovo assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola. Il tema sarà discusso anche con l'assessore regionale Giampedrone che verrà incontrato la prossima settimana. A breve i cittadini avranno una risposta".

"Dopo 60 giorni - conclude Bruzzone - dovete ancora prendere contatto con l'assessore regionale che si è insediato da mesi, e con Giampedrone che è in giunta da sei anni. Prendo atto che in questi 60 giorni non avete fatto nulla".