Riviera International Film Festival: ci saranno anche Ambra Angiolini e i cast di 'Supersex' e 'Blocco 181'

Anche Ambra Angiolini si aggiunge al già lungo elenco di stelle del cinema italiano e internazionale attese a Sestri Levante dal 7 al 12 maggio prossimi per l’ottava edizione del Riviera International Film Festival. L’attrice e volto noto del piccolo e grande schermo racconterà la sua carriera in un talk al Duferco Lounge di piazza Matteotti sabato 11 maggio alle ore 16.

Stessa location per altri due panel appena annunciati e dedicati ad altrettante serie tv tra le più attese: la seconda stagione di Blocco 181, ancora inedita, che sarà svelata giovedì 9 maggio alle 18 da Nils Hartmann, senior vice-President di Sky Studios Italia e Germania, insieme al regista Ciro Visco e ai protagonisti Andrea Dodero e Fahd Triki; e Supersex, la fiction ispirata alla vita di Rocco Siffredi di cui parleranno venerdì 10 maggio alle 15 la sceneggiatrice Francesca Manieri e Gaia Messerklinger, interprete dell’iconica Moana Pozzi.

E mentre restano solo gli ultimi biglietti della masterclass di Susan Sarandon, è già ufficiale il primo sold-out per il talk sulla serie 'Un professore' con Nicolas Maupas e Damiano Gavino. Biglietterie aperte, naturalmente, per tutti gli altri eventi del festival a cominciare dai film e documentari proiettati al Cinema Ariston, fra questi, ricordiamo, anche l’anteprima di 'Maschile Plurale' con il cast completo composto da Giancarlo Commare, Gianmarco Saurino e Michela Giraud – e per le altre masterclass all’ex convento dell’Annunziata con i premi Oscar Pietro Scalia (10/5 ore 11) e Eva Orner (12/5 ore 11) e con il regista Andrew Dominik (10/5 ore 18) e lo specialista di effetti visivi Francesco Grisi (11/5 ore 14,30) L’appuntamento è dal 7 al 12 maggio a Sestri Levante. Tutte le informazioni su programma, prenotazioni e costi sul sito ufficiale www.rivierafilm.org

