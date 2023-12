L'appello di Ambra per il Gaslini: "Una donazione per aiutare chi fa del bene"

Ambra Angiolini ha recentemente visitato, insieme alla figlia Jolanda Renga, l'ospedale Gaslini. In queste ore ha condiviso un video, postato anche sulla pagina Facebook dell'ospedale, con un appello a sostenere Gaslininsieme. Si tratta della fondazione nata per raccogliere e destinare fondi all'Istituto genovese, per supportare la ricerca scientifica e l’assistenza, contribuire al miglioramento strutturale, tecnologico e digitale, all’umanizzazione degli ambienti e all’accoglienza per le famiglie.

"Ho potuto incontrare mani che curano, occhi che piangono, bocche che sorridono, voci che consolano e un livello altissimo che salva vite umane - ha detto Ambra Angiolini -. Oltre al contributo come volontari invito tutti ad aiutare attraverso il sito dona.gaslininsieme.org con una donazione, anche con una cifra non importante, bastano 50 centesimi o un euro, oppure acquistare un dono per Natale tra i tanti disponibili per aiutare la fondazione che supporta le famiglie in lunghi percorsi di malattia. Ci sono tanti modi per aiutare anche gli altri e questo è uno dei più belli che si possa scegliere".

"Grazie ad Ambra Angiolini per le bellissime parole che ha dedicato al Gaslini e alla sua fondazione Gaslininsieme - ha commentato l'ospedale sui social -. Ambra è venuta a trovarci recentemente portando gioia, abbracci e giochi a diversi piccoli dei nostri reparti. Gesti come il suo riscaldano il cuore e sono importantissimi per tutti noi perché spesso fanno davvero la differenza. Grazie a lei, a sua figlia Jolanda che ha deciso di accompagnarla e a tutti voi se deciderete di seguire le sue parole e sostenere il Gaslini. Insieme riusciremo a ottenere importanti risultati".