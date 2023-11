Convention Bureau Genova nomina 15 Ambasciatori di Eccellenza

Giovedì 9 novembre alle 18, presso la sede della Camera di Commercio in via Garibaldi 4, la presidentessa Ilaria Alzona conferirà la carica di ambasciatori di Convention Bureau Genova a 15 personaggi di spicco genovesi che si aggiungono agli Ambasciatori Senior precedentemente nominati.

La nomina degli ambasciatori è un’iniziativa nata da un progetto del 2015 di Cbg e realizzata in stretta sinergia con il Comune di Genova e la Camera di Commercio. All’evento saranno presenti le istituzioni locali - con l’intervento dell’assessore del Comune di Genova Impianti, Attività Sportive e Turismo Alessandra Bianchi e del vicepresidente Vicario della Camera di Commercio di Genova Alessandro Cavo - i soci di Convention Bureau Genova e altri volti noti del territorio.

Dopo lo stop dovuto al covid, il progetto riprende quest’anno nominando 15 personalità di spicco che grazie ai loro prestigio, credibilità, esperienza, contatti, sono portavoce del valore della città e sono in grado di "influenzare" le decisioni nella scelta della destinazione Genova per eventi e congressi di rilievo, per rendere sempre più attrattiva la nostra città nel settore del turismo congressuale.

Si tratta di un club "più ristretto" rispetto al gruppo degli ambasciatori di Genova individuati dal sindaco Marco Bucci: le donne e gli uomini che verranno nominati da Ilaria Alzona hanno dimostrato di essere in grado di catalizzare su Genova importanti eventi, congressi e convegni di respiro nazionale e internazionale con un indotto estremamente significativo per l’economia del territorio.

Saranno nominati ambasciatori per le cariche ricoperte e per l’impegno dimostrato nell’organizzazione di congressi avvenuti o in programma nei prossimi anni:

Mario Amore, professore ordinario dipartimenti di Medicina Interna e Specialità Mediche di Università di Genova, promotore e organizzatore del 49esimo Congresso Nazionale Pnnr (Psichiatria Neuroscienze Ricerca Recovery), ottobre 2022.

Franco Aprile, Presidente Confcommercio International, presenza attiva in molteplici eventi congressuali di internazionalizzazione della città.

Massimiliano Avalle, Professore Ordinario Dipartimento di Energia Meccanica, Energetica, gestionale dei Trasporti di Università di Genova, promotore ed organizzatore del 52esimo convegno Aias settembre 2023.

Mario Alberto Battaglia, Presidente Fondazione Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla); promotore di numerose iniziative benefiche e nel campo scientifico.

Rosaria Bono, Presidente del Consiglio Notarile di Genova e Chiavari, promotrice e organizzatrice del LVII Congresso Nazionale del Notariato, maggio 2023.

Giampiero Cama, Professore Ordinario Dipartimento di Scienze Politiche, promotore e organizzatore di Congresso Nazionale SISP, Settembre 2023

Corradino Campisi, Past President della Società Internazionale di Linfologia (Isl), promotore e organizzatore del 29 ISL World Congress of Lymphology, Settembre 2023

Corrado Campisi, Presidente eletto della Società Internazionale di Linfologia (Isl), promotore e organizzatore del 29 ISL World Congress of Lymphology, Settembre 2023

Carlo Dufour, Direttore Dipartimento di Emato-Onologia, Direttore Uoc Ematologia, Irccs Istituto Giannini Gaslini di Genova, membro di diversi boards nazionali e internazionali nell’ambito dell’ematologia pediatrica.

Tiziana Lazzari, Medico Dermatologo e Chirurgo Estetico, promotrice e organizzatrice di numerosi congressi di rilevanza nazionale e internazionale nell’ambito della medicina estetica e dermatologica.

Davide Livermore, Mastro, Direttore del Teatro Nazionale di Genova, portavoce della cultura nel mondo.

Giorgio Metta, Direttore scientifico IIT, promotore attivo dell’eccellenza tecnico scientifica di Genova nel mondo.

Giacomo Montanari, Storico dell’Arte e Curatore Scientifico di molteplici manifestazioni culturali ed eventi di valorizzazione del sito Unesco dei Palazzi dei Rolli di Genova.

Luca Pallavicini, Presidente Confcommercio Salute Genova

Silvia Salis, Vice Presidente Vicario del Coni Nazionale e promotrice dell’importanza dello Sport e degli eventi Sportivi.

Saranno presenti alla cerimonia i Senior Ambassador di Convention Bureau Genova: