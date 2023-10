"Misogino e omofobo", dopo le accuse Carlo Pernat si dimette da ambasciatore di Genova nel mondo

"Le donne sono come i cani". E ancora: "Un gay può andare con moto più dolci, quelle a tre ruote. Ma con le moto veloci no. Qui bisogna essere cattivi, duri, veloci, avere un cervello di un certo tipo. Non si può essere effeminati".

Sono tutte battute uscite dalla bocca dal dirigente sportivo della moto gp Carlo Pernat nel corso di un programma radiofonico. Il manager in seguito è stato nominato ambasciatore di Genova nel mondo dal sindaco Marco Bucci insieme ad altre 16 personalità di vari settori.

Il giorno dopo le accuse formulate dagli attivisti di Liguria Rainbow, secondo cui il sindaco avrebbe insignito un "misogino" e "omofobo", arrivano dall'Australia le dimissioni di Pernat. Rispondendo alla stampa, il dirigente sportivo ha detto di essere autoironico, di apprezzare le donne (anche le prostitute che svolgono un ruolo sociale) e di essere per la libertà di amare chi si vuole. Rinuncia così all'incarico ma continuerà a promuovere Genova e i genovesi.