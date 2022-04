Carlo Felice, la versione di Alvarez: “Sono sempre stato allergico al fumo”

"Vorrei dire la mia su quanto è successo a Genova, nella produzione di Manon Lescaut". A una settimana dall'abbandono del palcoscenico del Carlo Felice, il tenore spiega la sua versione dei fatti con un post su Facebook.

Dopo le scuse rivolte al pubblico e allo staff del teatro, Alvarez torna sulla questione del fumo in scena: "Sono sempre stato allergico al fumo scenico e ne fa fede un certificato che porto sempre con me in tutti i teatri del mondo dall’inizio del millennio, a firma della celebre foniatra Maria Elena Berioli".

La voce, essendo uno strumento naturale, risente delle condizioni ambientali indispensabili per una buona resa degli interpreti. Maria Callas durante una famosa recita di Norma a Roma, alla presenza dell’allora presidente della Repubblica Gronchi, abbandonò la scena probabilmente infastidita dai fumi: "La voce deve essere tutelata da un certo rispetto che oggi come oggi, e in maniera molto più evidente di allora, le varie regie moderne non tengono in considerazione", spiega il maestro alassino Andrea Elena.

Alvarez, continua nel suo post, spiega che nella ormai famosa recita del 25 marzo la sua condizione vocale era perfetta ma: "Una volta giunto nel retroscena ho cominciato a sentire un piccolo disagio, che si è aggravato appena sono entrato in palcoscenico - scrive il tenore - Non capisco come siano possibili le produzioni pensate con il fumo nel periodo attuale con le vigenti restrizioni sanitarie. Apparentemente non sono un interprete adatto per cantare queste nuove produzioni di Manon Lescaut in presenza di locomotive - mi toccherà cantarle in carrozza così come l’aveva scritto Puccini...".

“Questa esagitata rincorsa allo spettacolarismo da parte dei registi non è ammissibile - continua il maestro e tenore Andrea Elena - L’opera è sempre stata la voce e oggi come oggi nel teatro d’opera c’è un'invasione di figure che pretendono di stravolgere tutto quanto e alla fine chi ne risente è il protagonista, il cantante che è la base sulla quale l’opera deve essere proposta”.

“Le regie dei giorni in cui viviamo sono delle offese agli autori e ai compositori ma se il pubblico, ormai diseducato alla bellezza della musica, va ad applaudirle, bisogna dire che allora l’opera se non è morta e moribonda”.