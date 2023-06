Alloggi universitari: uno studentato nel Waterfront, tutti gli altri interventi

Uno studentato all'interno dello spazio delle "Fabbriche delle idee" del Waterfront: è quanto è stato previsto dalla giunta comunale, con un progetto presentato alla ministra dell'Università Bernini. La notizia arriva dal consiglio comunale, dove il vicesindaco Pietro Piciocchi ha risposto a Valter Pilloni di Vince Genova, che ha presentato una mozione sugli alloggi universitari.

"In molte città universitarie - scrive il consigliere Pilloni - il primo grande ostacolo che gli studenti fuori sede e le loro famiglie devono superare è quello relativo ai costi esorbitanti di una sistemazione residenziale minimamente dignitosa che consenta il riposo e lo studio in serenità al fine di evitare, in subordine, ore di viaggio in treno o in auto per frequentare una lezione o sostenere un esame".

Ma c'è di più: "Secondo lo studio di 'Scenari immobiliari' (autorevole rivista del settore) il numero degli alloggi soddisfa oggi solo il 3% delle richieste medie attuali in tutto il paese e che la ministra dell’Università Bernini, ha istituito un gruppo di lavoro per valutare la possibilità di ridurre del 15% il costo degli affitti mettendo a disposizione 400 milioni di euro che sono già stati stanziati per creare 14 mila posti letto e che con i fondi del Pnrr dovrebbero essere approntati altri 60 mila posti nei prossimi tre anni".

Dunque la mozione si impegnano il sindaco e la giunta, “una volta valutato il problema, di farsi parte diligente individuando con gli assessorati tutte le azioni tese ad agevolare la permanenza dei giovani studenti, stranieri o non residenti nella nostra città, avviando un potenziamento dell’offerta al fine di stimolare l’interesse e magari anche la decisione dei giovani di frequentare la nostra Università, rispetto a un analogo Ateneo in altra città”.

Elencando i lavori in corso e i progetti per creare posti per gli studenti a Genova, Piciocchi ha menzionato il restauro dell'edificio di via Balbi 9, con 30 posti letto, mentre altri 309 posti sono in arrivo a San Martino e 425 verranno realizzati all'Albergo dei Poveri che diventerà un vero e proprio campus umanistico. La giunta sta poi discutendo con il demanio per l'edificio di via Benedetto XV.

Sulla mozione sono stati presentati quattro ordini del giorno: i primi due dal consigliere dem Davide Patrone, il terzo dal consigliere della Lega Alessio Bevilacqua, il quarto dal consigliere Alberto Pandolfo del Pd. In più anche quattro emendamenti: il primo dal consigliere di Genova Domani Lorenzo Pasi, il secondo di Filippo Bruzzone della Lista Rossoverde il terzo e il quarto dal consigliere Alessio Bevilacqua della Lega. L’assessore Piciocchi ha espresso, a nome della giunta, parere favorevole per il primo, il secondo e il terzo odg, e parere contrario per il quarto odg. Gli ordini del giorno uno, due e tre sono stati approvati all’unanimità. Il quarto ordine del giorno è stato respinto con i 23 voti della maggioranza, mentre l’opposizione ha votato a favore. La mozione così come emendata è stata approvata con 25 voti, si è astenuto il Pd.