Maltempo, Liguria in allerta sino alle 13: il bilancio dei danni

Prosegue sino alle 11 di domenica l’allerta arancione sul genovesato, dopo una giornata, quella di sabato, caratterizzata da forti temporali e persino di trombe marine che hanno bersagliato il ponente genovese.

Arpal ha prolungato l’allerta nel pomeriggio di sabato, proprio per l’intensità dell’ondata di maltempo che ha colpito il territorio e alcune criticità come l’esondazione di un torrente a Campomorone e diversi allagamenti nell’entroterra. La struttura temporalesca più intensa, sabato mattina, ha infatti interessato prima l'alta Val d'Aveto (Cabanne di Rezzoaglio (67.6mm/1h), poi il ponente genovese e il Turchino (Isoverde 121.8mm/1h, 18.6mm/5minuti).

La notte è trascorsa senza particolari criticità, come confermato anche dai vigili del fuoco, e le precipitazioni sono state deboli e concentrate sul centro levate. Il fronte di maltempo è passato senza provocare danni ingenti, e nessuno è rimasto ferito: «Questa volta la perturbazione è passata rapida e non ha fatto troppi danni - conferma il consigliere delegato alla Protezione Civile, del Comue di Genova, Sergio Gambino - Nella notte le precipitazioni sono state pari a zero, il fronte si è fermato sul levante ligure. Le uniche precipitazioni forti sono state quelle della mattina sulla Val Varenna e sull'alta Valpolcevera, che hanno determinato singoli allagamenti ma nessun danno grave. Neppure le trombe marine di Voltri hanno causato danni gravi fortunatamente»

Scese le temperature, con la minima a Poggio Fearza di 7.9 gradi. Arpal ha reso noto che “non si rilevano incrementi significativi dei livelli idrometrici ma non si escludono, data la natura temporalesca delle precipitazioni, repentini innalzamenti nei piccoli rii, allagamenti localizzati nelle zone depresse delle aree urbane e ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche”.

Allerta meteo sulla Liguria

Domenica il dettaglio dell’allerta è il seguente:

- verde (dunque cessata allerta) sul Ponente e sulle valli savonesi e Stura

- arancione sino alle 11, poi gialla dalle 11 alle 13 sei bacini piccoli e medi del resto della regione

- gialla sino alle 13 sui bacini grandi della Liguria