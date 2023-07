Allerta gialla, il maltempo in Liguria

É scattata alle 22 l’allerta gialla per temporali che interessa tutta la Liguria e che terminerà, salvo ulteriori valutazioni nel primo

pimeggio di oggi, martedì 25 luglio, alle 14.

Al momento non si segnalano precipitazioni intense

dopo le deboli precipitazioni di ieri mattinata (che hanno fatto registrare 7 millimetri a Pornassio, nell’entroterra imperiese) e le intense raffiche di vento che hanno interessato alcuni quartieri di Genova al transito di una veloce linea temporalesca.

Da segnalare anche le temperature massime elevate: picchi nello spezzino con 34.4 a Sarzana, 33.8 a Levanto San Gottardo, ma si sono registrati anche 33.6 a Rocchetta Nervina (Imperia) e, nei capoluoghi, 32.5 a Genova Centro Funzionale. Il tutto accompagnato da tassi di umidità elevati. Alle 22.00 Genova Centro Funzionale segna 28.3 con il 100 % di umidità.

Le previsioni di Arpal



Martedì 25 luglio - Molto instabile dalle prime ore del mattino con temporali anche forti o organizzati su tutte le zone. Rinforzo della ventilazione fino a burrasca da sud al mattino su A, forti su C, forti da nord dal pomeriggio su BDE. Moto ondoso in aumento fino ad agitato con possibili mareggiate per onda da sud-ovest su ABC (periodo 7-8 secondi)