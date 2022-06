Caldo: pre-allerta con bollino giallo per due giorni

Allerta caldo a Genova. Il sistema nazionale di previsione per le ondate di calore ha emesso, per la nostra città, il livello 1 di pre-allerta (bollino giallo) per le giornate di martedì 21 e mercoledì 22 giugno 2022. Temperature intorno ai 25 gradi al mattino, che saliranno fino ai 28 e 29 alle ore 14. Molto più alte, però, le temperature massime percepite: secondo il bollettino del Ministero della Salute saranno 32 gradi martedì 21 e 33 gradi mercoledì 22 giugno.

Cosa indica il livello 1-bollino giallo

Il livello 1 di pre-allerta indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore. Questo livello non richiede azioni immediate, ma indica che nei giorni successivi è probabile che possano verificarsi condizioni a rischio per la salute. C'è quindi la pre-allerta dei servizi sanitari e sociali

I consigli del ministero della Salute.

Pianifica le scorte di acqua, cibo e medicinali.

Identifica la stanza più fresca della casa dove trascorri le ore più calde della giornata (leggi l'opuscolo Come migliorare il microclima delle abitazioni).

Prenditi cura di parenti o vicini di casa anziani che vivono soli e segnala ai servizi socio-sanitari eventuali situazioni che necessitano di un intervento.

Nei giorni scorsi Alisa ha calcolato che sono più di 5800 i cittadini a rischio per le ondate di calore in Liguria, un numero calcolato sulla base di vari fattori tra cui età, assunzione di particolari tipologie di farmaci, esenzione per patologie croniche, ricoveri ospedalieri e altro. A Genova, in particolare, 2.205 persone sono a rischio medio e 234 a rischio alto. Tra le azioni in campo a livello regionale, i medici di famiglia, i pediatri e le Asl riceveranno da Alisa l’elenco dei propri pazienti suscettibili alle ondate di calore per monitorarne i bisogni e le condizioni di salute, sarà attivo un numero verde regionale (800.593.235 tutti i giorni dalle 8 alle 20) per la consegna dei farmaci o della spesa a domicilio da parte dei custodi sociali, oltre che per il monitoraggio telefonico e per un servizio di compagnia telefonica, e altro.