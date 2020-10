Allerta arancione in Liguria, ecco le scuole che restano chiuse

Scatta l’allerta arancione in Liguria per la prima, vera ondata di maltempo autunnale che porterà temporali anche molto forti uniti a vento e mareggiata.

L’allerta arancione, la massima per temporali, scatta sul centro levante della Liguria dalla mezzanotte di giovedì alla mezzanotte di venerdì, sul ponente da mezzogiorno alle 23.59 di venerdì, preceduta da un’allerta gialla su tutta la regione dalle 20 di giovedì 1 ottobre.

Con l’allerta arancione non scatta in automatico la chiusura delle scuole, ma sono i sindaci che decidono in merito. Il Comune di Genova non ha previsto chiusure, ma la decisione di chiusura è già stata ufficliazzata da diversi Comuni:

Arenzano

Bargagli

Borzonasca

Busalla

Camogli

Campomorone

Campo Ligure aperte solo in orario mattutino

Casarza Ligure

Casella

Castiglione Chiavarese

Ceranesi

Cicagna

Cogoleto

Crocefieschi

Chiavari (per gli edifici dell’Istituto Assarotti in viale Millo, di via Castagnola e di via Santa Chiara 20)

Isola del Cantone

Masone

Mezzanego

Mignanego

Moconesi

Montoggio

Ne

Rapallo

Ronco Scrivia

Rossiglione aperte solo in orario mattutino

Santa Margherita Ligure

Savignone

Sant’Olcese

Serra Riccò

Sestri Levante

Sori

Valbrevenna

Vobbia

In concomitanza con le scuole, saranno chiusi anche parchi, giardini e cimiteri.