Algowatt, 63 lavoratori a rischio, presidio e incontro a Tursi

Da dicembre non ricevono lo stipendio. E sono fortemente preoccupati i 63 dipendenti della società di informatica e automazione Algowatt con sede principale a Genova, che hanno manifestato ieri davanti alla Regione e oggi sotto alle finestre del Comune.

Nel pomeriggio di mercoledì 7 febbraio sono stati ricevuti dall'assessore allo Sviluppo economico e al Lavoro Mario Mascia e a un rappresentante di Confindustria Genova per avere un quadro completo della situazione. La maggior parte dei lavoratori si ritrova in cassa integrazione a zero ore, mentre altri non ricevono retribuzione: "Abbiamo concordato una road map per trovare una soluzione entro il 4 marzo, termine per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo o comunque di percorsi volti alla definizione della situazione aziendale", ha detto l'assessore Mascia.

"Il prima possibile incontreremo i commissari per avere lo stato di salute preciso dell’azienda e poi convocheremo la proprietà anche di TerniEnergia Progetti srl di cui fa parte Algowatt. Contestualmente faremo anche una ricognizione sulla parte datoriale per valutare ogni strada che possa consentire di evitare la dispersione di know how viste le elevate professionalità di cui Algowatt dispone, in particolare a Genova, che vogliamo tutelare con ogni strumento a nostra disposizione".

Nel corso degli anni la sensazione di incertezza ha indotto molti dipendenti, più di due terzi, a dimettersi per lavorare per altre aziende più solide. Questo ha causato una fortissima perdita di competenze tecniche e negli ultimi mesi la situazione è precipitata.

Negli ultimi mesi, la situazione dell'azienda Algowatt è peggiorata. Durante l'estate del 2023, l'azienda ha fatto richiesta di gestione controllata della crisi, ma questa è stata respinta dal tribunale di Milano nel novembre dello stesso anno. Successivamente, nell'ottobre 2023, è stato stipulato un accordo per l'utilizzo del contratto di solidarietà per tutti i dipendenti dell'ufficio di Genova. Tuttavia, questa misura si è rivelata insufficiente a causa della chiusura della linea di credito da parte delle banche, causata dal rifiuto della ricomposizione del debito.

Alla fine di dicembre, l'azienda ha avviato la procedura di consultazione sindacale per richiedere la cassa integrazione straordinaria per i suoi dipendenti. Il 5 gennaio, il Tribunale di Milano ha accolto con riserva la richiesta di ammissione della società alla procedura di concordato preventivo, nominando contemporaneamente i Commissari giudiziali e concedendo un termine finale per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti entro il 4 marzo.

