L'ex edicola abbandonata diventa uno spazio per artisti

Da ex edicola abbandonata ad angolo dedicato all'arte, pronto per diventare vetrina di artisti ed eventualmente un giorno anche un "distributore automatico di opere".

L'idea è dell'artista genovese (nonché imprenditore nel ramo del cacao) Alessandro Piano, 45 anni, famoso per i suoi Alter Ego, omini di resina trasparente con cui rende immortali i giochi degli anni '80, donati nel tempo già a Gianluca Vialli e Roberto Mancini.

L'edicola: 16 metri quadrati accanto a via San Lorenzo

Piano ha partecipato e vinto il bando del Comune di Genova per la gestione dell'ex edicola di via Turati, all'imbocco sud di via San Lorenzo e a due passi dal Porto Antico: 16 metri quadrati destinati a diventare un "pop corner" punto di riferimento per l'arte, e non solo la sua.

"L’idea di partenza risale al 2022 - spiega - e al mio desiderio di dare una nuova vita a edicole e chioschi chiusi, in particolare nel centro storico, trasformandoli in angoli dove proporre arte contemporanea e dove adibire spazi dedicati alle informazioni degli eventi e alle mostre organizzati dal Comune. Le edicole sono esteticamente belle, collocate in punti strategici, è bello pensare che possano tornare a essere punti di incontro".

Il chiosco, posizionato come biglietto da visita per i flussi in entrata nel centro storico e al Porto Antico, "potrà svolgere una funzione attrattiva per i visitatori della nostra città - spiega l'assessora al Commercio del Comune di Genova Paola Bordilli -. Come amministrazione comunale, nell’ottica di valorizzare la struttura in stato di abbandono da alcuni anni, abbiamo incamerato il chiosco privato su suolo pubblico con il duplice obiettivo sia di prevenzione di potenziali situazioni di degrado sia di rilancio con una vocazione culturale e di promozione della nostra città".

Come verrà allestito il chiosco

L'ex edicola ha due vetrine per ciascuno dei sei lati, e Piano vi esporrà non solo le sue opere - tra giochi, sculture, poster e oggetti di design - ma anche materiale informativo su mostre ed eventi d'arte e notizie sugli artisti liguri dando vita al "Pop corner", che prende il nome da una collettiva di artisti che realizzano luxury toys, fondata sempre da Piano nel 2022. Sarà esposto un qr-code per chi vorrà ordinare l'opera prescelta e riceverla a casa con spedizione gratuita.

La saracinesca invece diventerà spazio per diversi artisti liguri: il primo a esibirsi sarà Shen2, già autore della serranda del corner-laboratorio di via Granello. E poi anche eventi live e performance. A contribuire, gli artisti della collettiva: lo stesso Piano, Alessandro Padovan & Fba, Art-Cade Bites, Cribrick, Giuseppe Ballacchino, Junk, Matteo D'Adda, Melkio, Monumenty, Paolo Pastorino, Praline Cosmiche, The Rabbix e Vincent Maillard

"Sarebbe bello che l'edicola mantenesse in parte il suo scopo originario - continua Piano - organizzando anche iniziative con giornali locali per invogliare le persone alla lettura". Oppure anche incontri con le scuole: "Sono già stato a Genova, Londra, Alba e Alessandria - conclude - ho incontrato gli studenti e ho portato loro materiale perché potessero fabbricare le proprie opere d'arte riutilizzando i proventi per la scuola. Sarebbe bello immaginare di poter fare laboratori per alunni anche in questi spazi".

E per quanto riguarda un futuro per ora ancora lontano, Piano dice: "Si potrebbe pensare di trasformare il Pop corner in un distributore automatico di opere d’arte".