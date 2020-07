Caos Autostrade, anche Alessandro Borghese bloccato in coda

Il caos autostradale ligure non risparmia nessuno, neppure Alessandro Borghese. Il celebre chef e conduttore televisivo è rimasto bloccato in autostrada - con tutta probabilità la A7, anche se non lo specifica - nel tentativo di raggiungere la Liguria e la sua famiglia in villeggiatura.

«Ho pensato di portare qui la famiglia quest'anno approfittando delle riprese di Quattro Ristoranti, così non avrei dovuto aspettare due settimane per vederci ma avrei potuto andarli a trovare nei fine settimana - ha raccontato su Instragram in una storia condivisa venerdì pomeriggio - l’unica piccola difficoltà nel raggiungere questo piccola posto di vacanza è questa», ed ecco una panoramica della lunghissima coda.

Borghese, amaramente ironico, ha quindi iniziato a camminare salutando altre presone in coda con lui. Che ne hanno approfittato, vedendolo “bloccato”, per provare quantomeno a chiedergli un selfie. E lui chiosa, rassegnato: «E vabbè, probabilmente resteremo bloccati sino alle 11 di sera».