Alessandro Borghese bloccato in autostrada, lo sfogo: "Sicuri di voler andare in Liguria?"

Il caos autostradale ligure con code e rallentamenti non risparmia nessuno, neppure Alessandro Borghese. Il celebre chef e conduttore televisivo è rimasto bloccato in autostrada, sulla A10 nel pomeriggio di domenica 6 marzo 2022, e ha postato alcune 'storie' su Instagram in cui esprime tutto il proprio disappunto per la situazione.

Già in passato, a luglio 2020, lo chef era rimasto bloccato in coda nella nostra regione, e aveva preso posizione attraverso i propri canali social. Questa volta si è ripetuto.

"Siete sicuri di voler andare in Liguria? - ha domandato Borghese ai suoi follower - io non sono abituato alle polemiche, ma due anni fa impiegai sei ore per andare a trovare moglie e figlie in Liguria, a distanza di un paio di anni le cose vedo che non sono cambiate. Non è possibile impiegare sei ore e mezza per andare da Milano a Ventimiglia, con un'autostrada che tra l'altro si paga. Non va bene, bisogna fare qualcosa".