La genovese Alessandra Costante nuova segretaria generale della Fnsi

È una giornalista genovese, Alessandra Costante, la nuova segretaria generale del sindacato unitario Fnsi.

Costante, ligure di origini ponentine ma genovese di adozione, che da tanti anni lavora alla redazione centrale del Secolo XIX, è stata eletta dai delegati al 29esimo congresso della Federazione Nazionale Stampa Italiana riuniti a Riccione dal 14 al 16 febbraio 2023. Per la seconda volta in oltre cento anni di storia, e dopo più di trenta, una donna torna alla guida del sindacato dei giornalisti: Costante era vicesegretaria uscente della Fnsi e, prima, per due mandati segretaria dell'Associazione Ligure dei Giornalisti, prende il posto di Raffaele Lorusso.

La giornalista ha ottenuto 196 preferenze. All'altro candidato alla segreteria, Paolo Perucchini, presidente dell'Associazione Lombarda dei Giornalisti, sono andati 88 voti. "Ci aspettano anni di sfide difficili. In questo Paese il lavoro è 'il' problema. La Fnsi, come ha fatto in questi anni, lo metterà sempre al centro della sua attività. La difesa del diritto al lavoro e la difesa dell'articolo 21 vanno di pari passo" è il primo commento della neoeletta segretaria generale, affidato al portale Fnsi.

Anche la Regione Liguria si congratula con lei: "L'ufficio stampa della Giunta e la portavoce del presidente - si legge in una nota stampa - esprimono le loro congratulazioni ad Alessandra Costante, giornalista genovese, per la sua elezione a nuova segretaria della Fnsi al Congresso di Riccione. Alessandra è stata sempre per tutti noi un prezioso punto di riferimento e grazie a lei sono stati raggiunti importanti risultati per la categoria dei giornalisti impegnati nelle pubbliche amministrazioni. Per questo esprimiamo grande soddisfazione per la sua elezione e le auguriamo buon lavoro con stima e affetto".