Il Ministero della Cultura vara l'"Albo delle librerie di qualità": 10 sono in provincia di Genova

Piccoli grandi tesori di sapere, in cui coltivare il piacere della lettura passando dai best seller ai prodotti dell'editoria indipendente, con eventi e iniziative per stimolare la passione per i libri: le "librerie di qualità" sono state ufficialmente riconosciute dal Ministero della Cultura, che ha varato un albo per il triennio 2021-2023. Dieci di questi esercizi si trovano in provincia di Genova.

Facciamo un passo indietro: Il Ministero della Cultura ha varato l'"Albo delle librerie di qualità" per il triennio 2021-2023, con un decreto del 1 agosto 2022 firmato dal direttore generale Biblioteche e Diritto d'Autore. L'elenco serve a "promuovere un ampio pluralismo culturale ed economico nonché accrescere la qualità della lettura". Nell'albo sono iscritte - su loro domanda - le librerie aventi i requisiti stabiliti dal Ministero.

I requisiti

Ogni libreria, per poter entrare nell'elenco, ha dovuto provare di svolgere da almeno tre anni un'attività economica di vendita libri corrispondente ad almeno il 60% del fatturato totale, in via permanente e continuativa; tra gi altri requisiti, esporre nel punto vendita un assortimento congruo e diversificato di titoli rappresentativi dell'editoria italiana, svolgere un servizio di qualità che tenga conto della realizzazione di eventi culturali (programmati anche in considerazione della specificità del territorio) e altro ancora.

Le librerie di qualità in provincia di Genova

Chiavari, La Zafra di Paolo Bonini (via Vittorio Veneto 32)

Chiavari, Libraccio (corso Gianelli 2)

Genova, Mondadori Bookstore (via Sestri 46)

Genova, L'Amico Ritrovato (via Luccoli 98 r)

Genova, LaFeltrinelli (via Ceccardi 18)

Genova, Libraccio (piazza Rossetti 2 r)

Genova, Libraccio (via Rolando 61 r)

Genova, Mondadori Bookstore (via XX Settembre 27 r)

Lavagna, Libreria Fieschi (via Dante 36)

Sestri Levante, Mondadori Bookstore (Via XXV Aprile 71/73)

Un'iniziativa accolta con entusiasmo, perché di fatto riconosce le librerie come presidi socioculturali indispensabili per il territorio, anche se pare ancora evidente una sproporzione tra catene e piccole librerie indipendenti.