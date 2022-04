Conferita la cittadinanza onoraria al principe Alberto di Monaco

Conferita sabato dal sindaco di Genova Marco Bucci, durante le celebrazioni della Festa della Bandiera e di San Giorgio a Palazzo Ducale, la cittadinanza onoraria al principe Alberto II di Monaco.

Il principe ha ricevuto in dono dal primo cittadino la statuetta raffigurante François Grimaldi "la Malizia", l'antenato Genovese dei Grimaldi che ha fondato la dinastia dei Grimaldi di Monaco.

La cerimonia di conferimento è stata anticipata dalla scopertura nella sala del Minor Consiglio della targa ricordo dell’evento.

Nella Sala del Maggior Consiglio si sono svolte le celebrazioni della Festa, giunta alla sua quarta edizione, davanti a una platea di autorità e cittadini da tutto esaurito.

"Un momento importante per la nostra città, occasione di promozione e orgoglio - ha commentato il sindaco Marco Bucci -. La Festa della Bandiera deve essere proprio questo: ribadire il nostro senso di appartenenza e il nostro amore per Genova, rimarcandone le eccellenze e l’insieme di beni e valori, materiali e immateriali, che la rendono unica in Italia, in Europa e nel mondo. Una città “Superba” di cui andiamo tutti fieri. Pe Zêna e pe Sàn Zòrzo".

Durante la cerimonia, l’intervento musicale “Il bel sogno di Rosetta” in onore del Principe Alberto con il quintetto d’archi del Teatro Carlo Felice con soprano e la presentazione, a cura del professor Giacomo Montanari, del legame tra Genova e Monaco. Fulvio Gazzola, sindaco di Dolceacqua, in provincia di Imperia, ha presentato l’associazione italiana dei Siti Storici Grimaldi.

Al termine della cerimonia, la festa si è spostata nel cortile di Palazzo Ducale con l’esibizione di pattinaggio creativo, delle bande di Voltri, Pegli, Pontedecimo e Bolzaneto e con gli sbandieratori di Lavagna in piazza De Ferrari.