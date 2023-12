L'albero di Natale degli studenti contro la violenza di genere

Un albero di Natale interamente realizzato in mattoni rossi, un gesto di solidarietà e impegno da parte degli studenti di Esseg Scuola Edile Genovese contro la violenza di genere.

I ragazzi nei giorni scorsi hanno costruito l'albero rosso per lanciare un messaggio: "Cercate di capire quando la situazione sta degenerando! Scappate, denunciate, abbandonate tutto anche se è difficile e se sembra impossibile. Anziché tante parole, dobbiamo dare l'esempio avendo il coraggio di aiutare le donne ad allontanarsi dalle situazioni pericolose. Non giriamoci dall'altra parte perché quella donna picchiata, violentata, stuprata, potrebbe essere nostra madre, nostra sorella o la madre dei nostri figli".

L'installazione è situata nel cuore della scuola e la scelta dei mattoni rossi - simbolo del lavoro edile - rappresenta la forza e la determinazione nel contrastare la violenza che troppo spesso colpisce le donne. Non è l'unico albero di Natale a tema: anche a Molassana nei giorni scorsi è stato allestito un albero contro la violenza di genere.

Il presidente della Esseg Scuola Edile Genovese Silverio Insogna ha sottolineato l'importanza di utilizzare la propria competenza nel campo edile per promuovere cause sociali significative: "Abbiamo deciso di utilizzare il nostro know-how per trasmettere un messaggio forte contro la violenza di genere, un problema che colpisce molte persone nella nostra comunità. La scelta di creare un albero di Natale, un simbolo di gioia e condivisione, è stata intenzionale. L'obiettivo è coinvolgere la comunità nel riflettere sulla necessità di contrastare la violenza di genere e promuovere un ambiente più sicuro e inclusivo per tutti”.

Esseg Scuola Edile Genovese ha invitato la comunità a partecipare attivamente, diffondendo il messaggio di speranza e solidarietà: “Questo progetto - conclude Insogna insieme con il vice presidente uscente Federico Pezzoli e quello entrante Mirko Trapasso - dimostra come le imprese locali possano fare la differenza nella lotta contro le ingiustizie sociali, utilizzando la propria creatività e competenza per ispirare cambiamenti significativi nella società”.