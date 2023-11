L'albero di Natale è partito da Ponte di Legno

"Sta arrivando. L'albero, che illuminerà piazza De Ferrari nelle feste di Natale, è partito da Ponte di Legno in direzione Genova. Pronti ad accenderlo insieme l'8 dicembre?". Così il presidente della Regione, Giovanni Toti, sui suoi profili social.

"L'albero si trovava in un prato pascolo di proprietà privata nel comune di Ponte di Legno. Il proprietario - spiega Toti - ne ha richiesto il taglio in quanto la pianta risultava vicina a un fabbricato e potenzialmente pericolosa in caso di eventi atmosferici estremi e quindi è stato concesso l'abbattimento".

Sempre in vista delle feste, da venerdì 1 a sabato 23 dicembre 2023 torna in piazza Piccapietra il tradizionale mercatino di San Nicola, il più antico mercatino natalizio di Genova, quest'anno alla sua trentaquattresima edizione.

Amatissimo dai genovesi e soprattutto dai bambini, il mercatino di San Nicola è il motore della solidarietà cittadina con più di 70 associazioni genovesi, che partecipano per autofinanziarsi.