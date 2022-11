Arrivato l'albero di Natale in piazza De Ferrari: l'accensione con Babbo Natale e countdown

È arrivato martedì mattina in piazza De Ferrari il grande albero di Natale che sarà protagonista delle festività genovesi. Il trasporto è partito ieri da Ponte di Legno in provincia di Brescia, grazie al Patto di Amicizia siglato tra Liguria e Lombardia: si tratta di un abete bianco, abbattuto per la realizzazione di una pista ciclabile, alto 14,70 metri e con un diametro del tronco di 35 centimetri mentre alla base i rami misurano circa 4 metri. A partire da oggi l'albero, posizionato vicino a Palazzo Ducale, verrà preparato e addobbato per essere pronto l'8 dicembre.

“Nel giorno dell'Immacolata – spiega il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - ad accendere l'illuminazione, con il countdown come per l’albero di Natale al Rockfeller Center di New York, saranno i bambini in piazza, per dare il via agli eventi natalizi nel centro città e in tutta la Liguria. Voglio ringraziare la Lombardia per averci donato anche quest’anno l’albero simbolo delle nostre festività, insieme al Presepe storico che troverà posto nell’atrio del Palazzo della Regione: con questo bellissimo abete si inizia a respirare l’atmosfera del Natale che sarà di speranza, di festa e di luci, per accogliere i turisti e per sostenere le attività produttive della Liguria nel momento che stiamo vivendo, con l’ombra della guerra ma con la voglia guardare avanti con fiducia, dopo aver messo all’angolo la pandemia”.

L’8 dicembre piazza De Ferrari sarà animata dal pomeriggio da Babbo Natale, insieme ad elfi e fate, slitte, acrobati sui trampoli, cori gospel, artisti di strada. A fare da contraltare, anche le luci sulla facciata del Palazzo della Regione, realizzate grazie al contributo di Iren con speciali led a basso consumo energetico, con cui prenderà forma una serie di immagini a tema natalizio, accompagnate dalla musica che proseguirà fino alle 19.