Dal macero a una nuova vita: gli imballi della metropolitana diventano un albero di Natale

Venerdì 23 dicembre 2022, insieme agli alberi luminosi nelle diverse piazze del quartiere, un nuovo albero di Natale ha preso forma proprio di fronte alla sede del Municipio 3 Bassa Val Bisagno. È il frutto di una bella iniziativa nata dall’idea del consigliere Stefano Deraco, che nel Municipio ha la delega alla 'Città accessibile' e dall’impegno e dalla creatività degli allievi e dei formatori di Is.For.Coop. Quest’ultimo è un’agenzia di formazione attiva sul territorio ligure a partire dai primi anni Ottanta che ha sede nel Municipio 3.

Tra Municipio e Is.For.Coop è stato siglato un 'patto di collaborazione' che prevede molte attività, tra le quali tirocini al lavoro e collaborazioni su attività di piccola manutenzione. "In questo ambito - si legge nel comunicato dell'amministrazione municipale - e nel bando delle iniziative dedicate al Natale si inserisce questo albero di particolare importanza. Importante perché il legno di cui è fatto proviene dagli imballi delle nuove scale mobili della metropolitana di Principe, il tutto era destinato al macero e grazie alla donazione dell'azienda costruttrice TK Elevator è all’impegno dei costruttori è tornato a vivere. Importante perché chi l’ha costruito ha fatto del proprio meglio e questo ha portato ad un risultato veramente lusinghiero. Vogliamo ringraziare uno per uno i ragazzi, le ragazze e gli educatori che attraverso la formazione e l’impegno quotidiano dimostrano a tutti come sia possibile un’integrazione nel mondo del lavoro anche per chi parte con maggiori difficoltà".

"Siamo molto contenti della collaborazione instaurata con il Municipio Bassa Val Bisagno - sottolinea Paolo Caredda di Is.For.Coop - perché è per noi fondamentale il rapporto con il territorio sul quale operiamo e vogliamo far conoscere a tutti la nostra realtà".

"Venite in Piazza Manzoni a vederlo - ribadisce con orgoglio Angelo Guidi, presidente Municipio 3 Bassa Valbisagno - ho fortemente voluto questa collaborazione con Is.For.Coop. e sono certo che porterà molte altre bellissime iniziative che costruiremo insieme nella splendida sede dell’agenzia presso l’ex Istituto delle Giannelline".