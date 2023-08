Maltempo, teloni stracciati e alberi abbattuti dal vento

Dopo gli allagamenti di domenica notte e lunedì 28 agosto, durante l'allerta arancione per temporali, la notte scorsa ha visto protagonista il vento. Ma per fortuna non si contati ingenti danni.

Nonostante il rischio mareggiate e l'avviso per vento forte di burrasca nel genovesato i vigili del fuoco sono intervenuti solo per sistemare alcune tetti e teloni spostati dal vento.

Abbattuto dalla furia del Libeccio un albero in corso Perrone, all'altezza di Ansaldo Energia, ma anche in questo l'immediato intervento dei vigili del fuoco ha fatto sì che la strada fosse in breve tempo sgombra. Sempre a Genova è stata segnalata la caduta di rami così come a Rapallo è stato necessario l'intervento dei pompieri a causa del vento che ha abbattuto qualche albero.